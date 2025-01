Ultim'ora Sky - Comuzzo, c’è il Napoli! La cifra della prima offerta rifiutata dalla Fiorentina

Il Napoli è scatenato sul calciomercato. Non solo l'operazione Garnacho per sostituire nell'immediato Kvaratskhelia, gli azzurri si stanno già muovendo concretamente in vista della prossima stagione e soprattutto si stanno interessando a profili di prospettiva. Oltre il tentativo per bloccare Patrick Dorgu, su cui però c'è forte anche il Manchester United, il Napoli è a lavoro su un altro nome.

Si tratta di Pietro Comuzzo della Fiorentina. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di mercato Sky, il Napoli avrebbe già presentato un'offerta di 20 milioni di euro per il classe 2005, che è stata però rifiutata dalla società viola. Chiaramente non c'è alcuna fretta in quanto si tratta di un colpo per la prossima stagione, ma sono da registrare movimenti importanti della società azzurra su questo fronte: Comuzzo è molto gradito ed è considerato un profilo di grande prospettiva.