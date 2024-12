Sky - Danilo fuori rosa, Napoli in pole ma occhio al Milan: la situazione

Danilo non partirà con la Juventus per la Supercoppa italiana, essendo stato messo fuori rosa club bianconero. E’ un ulteriore segnale di come il calciatore non rientra definitivamente nei piani di Thiago Motta. Il difensore brasiliano ha chiesto di essere liberato gratis, per scegliere con calma quella che può essere la sua futura destinazione.

In prima fila c’è il Napoli, che ha individuato in Danilo il giocatore per andare a rinforzare il reparto difensivo. Ma attenzione anche al Milan, il giocatore piace ai rossoneri. Potrebbe essere inserito in un discorso con Tomori, anche se in questo momento, anche se in questo momento il difensore inglese è bloccato. A riferirlo è la redazione di Sky Sport.