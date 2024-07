Sky DE - Chiesa, ci prova anche il Tottenham: primi contatti con l'agente

Federico Chiesa è uno dei protagonisti di questa finestra di calciomercato estiva. Accompagnato all'uscita dalla Juventus, il cui allenatore Thiago Motta non lo ritiene parte del nuovo progetto tecnico, deve trovarsi una sistemazione perché ha il contratto con i bianconeri in scadenza nel 2025 e non verrà rinnovato.

Dopo gli interessamenti iniziali dalla Serie A, arrivati da Roma e Napoli su tutte, ha iniziato a farsi strada l'ipotesi di vedere Federico Chiesa in Premier League. Oltre il Chelsea di Maresca spunta un'altra squadra che ha messo sul taccuino il classe 1997: si tratta del Tottenham, come rivelato da Sky Sport Deutschland. Gli Spurs hanno già avviato i primi contatti con Fali Ramadani, agente del giocatore, ma non si è ancora entrati nel vivo della trattativa.