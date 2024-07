Sky DE - Osimhen, il PSG cambia obiettivo? Doué del Rennes è il preferito per l'attacco

Désiré Douè, attaccante del Rennes, è diventato l'obiettivo principale per l'attacco del PSG che potrebbe abbandonare la pista Osimhen.

Florian Plettenberg, giornalista di Sky Sport Germania, scrive su X: "Il Paris Saint-Germain spinge per ingaggiare Désiré Doué, ora è il loro obiettivo principale! C'è già stato un incontro personale tra Doué, la sua famiglia, Luis Campos e Nasser Al-Khelaifi. I boss del PSG gli hanno presentato il loro progetto. Il Paris è davvero determinato ad ingaggiare Doué! Anche il Bayern è lì con una nuova offerta di 55 milioni di euro all-in. Vincent Kompany lo ha chiamato... Lo Stade Rennes chiede 60 milioni di euro per il 19enne!".

