Sky, Di Marzio: "Napoli-Garnacho 0-0 nel 2° incontro, ecco perché riattivata la pista Adeyemi"

Ai microfoni di Sky Sport 24, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio: “Oggi c’è stato il secondo round del faccia a faccia tra i direttori sportivi di Napoli e Manchester United per Garnacho. E’ finito 0-0, persiste ancora questa distanza tra quanto offre il Napoli e quello che chiede lo United. Le parti si riaggiorneranno, ma è chiaro che il Napoli non può stare lì ad aspettare soltanto che lo United abbassi o meno le pretese.

Per questo motivo oggi ha riattivato i contatti anche per Adeyemi del Borussia Dortmund. Il giocatore una settimana fa non voleva saperne di lasciare il Dortmund in questa finestra invernale, preferiva inviare all’estate. Oggi avrebbe dato qualche primo segnale di apertura al Napoli”.