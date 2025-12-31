Seguito dal Napoli, Atta si toglie dal mercato: "A gennaio non parto, è una promessa"

Arthur Atta, centrocampista rivelazione dell'Udinese che tanto piace al Napoli come rinforzo a centrocampo, ha parlato così a margine della consegna della Zebretta d'oro, il premio ideato dal Messaggero Veneto nel 2003 in collaborazione con l'Associazione Udinese Club: "A gennaio non mi muoverò da qui. È una promessa", garantisce il vincitore per il 2025: "È un onore, voglio ringraziare i nostri tifosi e realizzare per loro finalmente un gol in casa in campionato.

Finora ci sono riuscito solo in Coppa Italia, i gol in Serie A li ho fatti tutti in trasferta", aggiunge il 22enne francese, reduce da un infortunio muscolare che lo terrà ai box fino a gennaio.