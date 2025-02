Sky, Di Marzio su Comuzzo: “Il Napoli è partito da 20mln ed è arrivato 35, poi ha detto basta”

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato, a Sky Sport ha parlato della trattativa sfumata tra Napoli e Fiorentina per Pietro Comuzzo: “La Fiorentina non ha accettato 30 milioni più 5 milioni di bonus, ma il Napoli la considerava già alta e non ha voluto rilanciare a 40. Il Napoli partiva da 20 milioni, è passato a 25, 30, 35 milioni, poi s’è fermata. Il Napoli ci riproverà a giugno, ma l’offerta era già importante”.

