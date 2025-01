Sky - Difensore, il Napoli riflette: con il rientro di Buongiorno giocherebbe poco

Danilo era la prima scelta del Napoli per la difesa, ma dopo la sua scelta di andare in Brasile, al Flamengo, la società azzurra ha scelto di temporeggiare per un nuovo centrale.

Ne scrive su Tmw, nel suo editoriale, Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport: "Bisognerà aspettare però un po’ di giorni per avere le idee più chiare, nel frattempo si blocca l’uscita di Rafa Marin. Il Napoli vuole sfruttare occasione anche perché con il ritorno di Buongiorno per il nuovo arrivato non ci sarebbero molti spazi".