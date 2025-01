Sky - Dorgu, in arrivo offerta monstre del Man United: Lecce pronto ad accettare

vedi letture

Obiettivo del Napoli di Antonio Conte da diverso tempo, c'è il rischio che Patrick Dorgu alla fine giunga ad un'altra destinazione. Il danese è nelle grazie del Manchester United che tratta da giorni con il Lecce per acquistarlo a gennaio: come riportato da Sky Sport, il club inglese presenterà una nuova ed ingente offerta a breve. Il pacchetto dovrebbe essere da 40 milioni complessivi, impensabile che il Lecce non ceda di fronte a una tale cifra.