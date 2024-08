Sky - Gilmour-McTominay, il Napoli ha definito tutto: cosa manca per le visite

Sulle trattative per l'acquisto dei due centrocampisti scozzesi, il giornalista ed esperto di mercato Sky riporta gli aggiornamenti tramite X.

Il Napoli ha l'accordo con il Manchester United per Scott McTominay ed ha in pugno Billy Gilmour. Sulle trattative per l'acquisto dei due centrocampisti scozzesi, il giornalista ed esperto di mercato Sky riporta gli aggiornamenti tramite X.

"Il Napoli ha l'accordo con il Manchester United per McTominay a 30,5 milioni di euro ma il giocatore deve ancora sistemare alcune pendenze con il club inglese. Gilmour, invece, vuole gli azzurri ma l'allenatore del Brighton vorrebbe trattenerlo".