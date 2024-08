Sky - Gilmour-Napoli, si puo chiudere in giornata: scozzese pronto a raggiungere Conte

Tra le diverse piste aperte in Inghilterra Billy Gilmour è a un passo dal Napoli

Il ds del Napoli Giovanni Manna è a Londra già da ieri. Tra le diverse piste aperte in Inghilterra Billy Gilmour è a un passo dal Napoli, l'accordo con lo scozzese già c'è va formalizzata l'intesa con club il Brighiton.

Si conta di chiudere entro la giornata di oggi per poi far viaggiare il ragazzo verso Napoli e concedere al più presto un rinforzo in più ad Antonio Conte. A riferirlo è Sky Sport.