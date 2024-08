Sky - Gilmour, nuovi contatti Napoli-Brighton: ultimi dettagli sui bonus

Non solo McTominay. Il Napoli ha intenzione di chiudere anche per Billy Gilmour ed in questo senso ci sono stati nuovi contatti con il Brighton. Secondo quanto riferisce Sky Sport, si stringe per l'intesa definirtiva sugli ultimi bonus da destinare agli inglesi. Intanto, l'ex squadra di De Zerbi ha ufficializzato l'arrivo del sostituto: Matt O'Riley, seguito dall'Atalanta, e che arriva in Premier League dal Celtic.