Ultim'ora Sky - Greenwood a un passo dal Marsiglia! Atteso in serata il "sì" del giocatore

Negli ultimi giorni è tornato fortemente in auge il nome di Mason Greenwood. L'esterno offensivo del Manchester United è in uscita e il club azzurro, fiutando l'occasione di mercato, si è inserito nella trattativa tra Lazio e Marsiglia. La società partenopea però, dovendo prima effettuare una cessione, non ha effettuato offerte e ora rischia di sfumare del tutto la pista che porta al giocatore inglese.

Infatti il Marsiglia ne ha approfittato per bruciare il Napoli sul tempo. Il club francese ha da tempo un accordo con il Manchester United e ora, stando a quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio, sarebbe a un passo dal chiudere l'operazione. È atteso solamente il "sì" del calciatore che già questa sera potrebbe dare il via libera al trasferimento in Ligue 1.