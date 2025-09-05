Sky, il retroscena di Modugno: “Olivera è stato cercato dall’Atletico Madrid”

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: “La nuova sfida di Conte è continuare a vincere, nutrire ancora maggiormente la squadra di mentalità vincente e di vittorie. Tutto il resto viene da sé, la capacità di gestire e alternare i calciatori della rosa, fare bene nel doppio o triplo impegno, utilizzare al meglio uomini e moduli ecc…

Olivera è stato cercato in modo molto serio dall’Atletico Madrid ma è rimasto al Napoli. Politano ha praticamente rinnovato, ci sono grandi possibilità di rinnovo del contratto anche per Rrahmani e Anguissa. Il miglior attacco del campionato, sulla carta, è probabilmente quello della Juventus, ma il Napoli è sul podio e ha sicuramente la fase difensiva più solida della serie A. E in quest’ultimo cosa si vede la mano di Conte e l’esaltazione del lavoro di un allenatore che è un top assoluto.

Sento e leggo associare De Bruyne ai calciatori di 40 anni, ma non è corretto. De Bruyne, sia chiaro, non è vecchio, anzi. Con rispetto della classe dei calciatori, una cosa è Vardy, Albiol, Modric e Dzeko, che hanno 40 anni o giù di lì, e un’altra è averne 34, perché a 34 anni non si è vecchi. Da un punto di vista fisico ma anche dal punto di vista mentale i calciatori di oggi vedono ancora la carriera in corso e non verso la fine. Una volta a 32-33 anni i giocatori vedevano vicino il ritiro, oggi non ci pensano neanche”.