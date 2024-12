Sky - Ipotesi scambio Raspadori-Danilo: la valutazione dell’attaccante

Nel corso di Sky Sport 24 'Speciale mercato' Manuele Baiocchini, giornalista ed esperto di mercato Sky, ha parlato di un possibile scambio tra Napoli e Juventus: "Discorso aperto tra Juventus e Napoli per lo scambio Danilo-Raspadori.

Danilo, che non è un titolare per Thiago Motta, interessa al Napoli. Dalla altra parte la Juventus vuole prendere un altro attaccante a prescindere dal ritorno di Milik, Raspadori potrebbe essere uno di questi. La Juve ha provato a capire se era possibile prenderlo in prestito, il Napoli se lo vuole far pagare perché l’ha pagato tanto, 18-20mln potrebbe essere la cifra ideale per prenderlo. La chiave per riuscire a prenderlo potrebbe essere Danilo, al momento ci sono discorsi solo a livello ipotetico, ma evidentemente un ragionamento i due club lo stanno facendo”.