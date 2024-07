Sky - Lukaku attende Osimhen-Psg: prossima settimana decisiva per il doppio affare

Romelu Lukaku ha trovato l'accordo col Napoli per un triennale a 6mln di euro, tagliandosi ulteriormente lo stipendio pur di chiudere con i prestiti e ritrovare Antonio Conte al Napoli, e parallemanente si attendono progressi sul fronte Psg-Osimhen per poter chiudere definitivamentre la staffetta.

Sul nigeriano c’è il forte interesse del Psg e - riferisce Sky Sport - la prossima settimana potrebbe essere decisiva per provare a chiudere la trattativa, con il nigeriano che saluterebbe gli azzurri dopo l'arrivo nel 2020. In questi anni per lui 133 partite, 76 gol e 18 assist.