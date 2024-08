Ultim'ora Sky - Lukaku e McTominay sono i colpi del Napoli: ecco quando svolgeranno le visite

Nel corso di ‘Calciomercato l’originale’, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio: “Tra i colpi di oggi ci sono Romelu Lukaku e Scott McTominay al Napoli. Tutti i problemi sui diritti d’immagine del belga sono stati risolti, dettagli formali. Domani sarà a Roma per le visite mediche e poi andrà a Napoli per le firme. McTominay arriva al Napoli per 30mln di euro, domani sera arriverà in Italia e svolgerà le visite mediche giovedì”.