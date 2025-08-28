Sky, Marchetti: "Un infortunio blocca Brescianini. Se non arriva Juanlu ecco chi resta a destra"

Rasmus Hojlund e Ejif Elmas sono ad un passo dal Napoli! Nel corso di Sky Sport 24, il giornalista ed esperto di mercato Sky Luca Marchetti ha parlato anche delle altre trattative degli azzurri: "Conte avrebbe voluto un centrocampista in più, era stato individuato in Brescianini, ma c'era il domino dei centrocampisti. Perché se Brescianini fosse andato al Napoli, Musah sarebbe andato all'Atalanta e il Milan avrebbe cercato un centrocampista in più, abbiamo parlato di Rabiot e di Fabbian. Oggi però si è fatto male Jashari e quindi questo blocca certamente almeno per il momento, ma probabilmente anche da qui a fine mercato, il trasferimento di Musah. E questo significa che anche l'Atalanta non potrà fare a meno di un centrocampista senza averne in mano un altro, quindi l’infortunio ha bloccato anche questo possibile giro di centrocampisti.

Da vedere se il Napoli in questi ultimi giorni avrà voglia di portare a casa invece Juanlu Sanchez, che è stato designato da tempo come l'alternativa a Di Lorenzo a destra. Il Napoli, però, ha rivisto un po' i suoi piani per quanto riguardava appunto la composizione della rosa da mettere a disposizione di Conte. Eventualmente non dovesse arrivare Juanlu, dovrebbe rimanere uno fra Mazzocchi e Zanoli. Molto più probabilmente il primo, perché Zanoli è destinato all'Udinese”.