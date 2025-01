Sky, Modugno: “Il Napoli fa sul serio per un fuoriclasse, è l'obiettivo per l'estate"

vedi letture

Francesco Modugno, giornalista Sky, nel corso di ‘Giochiamo D’Anticipo’ su Televomero ha parlato di mercato e della corsa scudetto del Napoli: “A Kvaratskhelia va riconosciuto di essere stato penso l’unico, a memoria, dei grandi ad essere andato via e ad aver avuto un certo tipo di premura, di pensiero. Gli altri sono andati via in maniera un po’ furtiva, lui invece ha avuto anche il piacere di lasciare qualcosa. Poi [nel video dedicato al Napoli, ndr] c’è quell’immagine iconica del cielo che piange… Spesso ho rimproverato il timing nella gestione della proprietà, sia per le cessioni che per i rinnovi. Anche per Khvicha andava fatto prima, ma se avesse rinnovato dopo il primo o il secondo anno, comunque non saresti riuscito ad arrivare alle cifre offerte dal PSG. Oggi questi calciatori qui fa fatica a tenerli tutta la Serie A, economicamente parlando. C’è una conflittualità tra la parte razionale della questione, che salva tutti perché è stato un affare per tutti e poi c’è la componente emotiva per la quale lo strappo è stato forte. Tra testa e cuore, nel mercato, vince la testa; e ancor di più la tasca.

Sostituto di Kvara? Nella lista ci sono tanti nomi, pian piano verranno fuori. Per me Dorgu è un fuoriclasse e per il Napoli è un obiettivo serio in estate. Il preferito, ad oggi, è Garnacho, che però non vale 70 milioni. Chiunque viene, ad oggi, fa la panchina. Il Napoli farà di tutto per prendere Garnacho, ma se non lo prende può fare un investimento diverso, magari anche a centrocampo, perché ti manca il giocatore alla Zielinski. Un centrocampista di qualità aggiungerebbe qualcosa che questa squadra oggi non ha.

Classifica? Conte si è rassegnato, oramai l’ha ammesso anche lui, dicendo che il Napoli è primo e lì vuole rimanere.

Per il rinnovo di Meret siamo ai dettagli. Lui ha vissuto tanti momenti nei suoi 7 anni a Napoli, oggi devi muoverti a chiuderlo; ma ormai ci siamo”.