Ultim'ora Sky - Neres vuole solo il Napoli, il Benfica fissa il prezzo: la cifra

vedi letture

Il Napoli continua a lavorare per David Neres.

Il Napoli continua a lavorare per David Neres. È lui l'esterno individuato per migliorare l'attacco da mettere a disposizione di Antonio Conte. A riferirlo è Sky Sport. Il talentuoso calciatore brasiliano è seguito anche da altri club, tra cui il PSV, ma vuole soltanto giocare in Italia con il Napoli.

Il Benfica, intanto, ha fissato il prezzo: l'ex Ajax è valutato 25 milioni di euro. Nell'ultima stagione, il classe 1997 ha giocato 35 partite con la maglia del Benfica in tutte le competizioni, segnato 5 gol e fornito 10 assist ai compagni.