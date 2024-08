Sky - Ngonge, possibile addio: la Lazio lo ha chiesto in prestito

vedi letture

Sono giorni caldi in casa Napoli dal punto di vista del calciomercato, sia in uscita che in entrata. L'arrivo di David Neres è ormai cosa fatta, con il brasiliano che sosterrà le visite mediche lunedì, di conseguenza potrebbe essere effettuata una cessione proprio su quella fascia che diventerebbe altrimenti affollata.

A questo proposito, arrivano notizie dell'ultim'ora da parte di Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, secondo cui Cyril Ngonge potrebbe essere in partenza. Infatti su di lui c'è l'interesse della Lazio: l'allenatore biancoceleste Marco Baroni lo ha già allenato all'Hellas Verona e lo apprezza particolarmente. I biancocelesti hanno chiesto il belga al Napoli con la formula del prestito.