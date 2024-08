Sky - Nome a sorpresa per il centrocampo: primo sondaggio per Arthur

vedi letture

Nome a sorpresa per il centrocampo. Il Napoli, dopo aver ufficializzato Romelu Lukaku, sta pensando anche a un possibile rinforzo a centrocampo come alternativa a Lobotka. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il nome uscito nelle ultime ore è quello di Arthur.

C’è stato un primo sondaggio per il brasiliano. Dopo la stagione alla Fiorentina in prestito, il centrocampista è tornato alla Juventus, ma è fuori dal progetto tecnico di Thiago Motta. Così, il Napoli sta valutando anche il profilo del giocatore come alternativa ad Arthur. Sono stati avviati i primi contatti anche con la Juventus: si sta cercando la quadra per lo stipendio.