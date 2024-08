Ultim'ora Sky - Nuovo nome per la porta: piace Musso dell'Atalanta

vedi letture

La posizione di Alex Meret è in bilico e il Napoli intanto si sta informando per altri portieri. Dopo i vari nomi trapelati sin qui, ne spunta uno nuovo: si tratta di Juan Musso dell'Atalanta. A riportarlo è la redazione di Sky Sport, secondo cui quello dell'estremo difensore argentino classe 1994 sarebbe un profilo giudicato buono dal club azzurro.

"Ancora per la Supercoppa giocherà Musso perché se l'è guadagnata sul campo ed è giusto così. Poi non funzionerà più come lo scorso anno. Dovrò fare delle scelte, ma non le dovrò fare solo io. Sono contento di entrambi ma dopo la Supercoppa, se il problema resta, lo dovrò risolvere", aveva detto nelle scorse ore il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini parlando del dualismo fra Musso e Carnesecchi e facendo così presagire una cessione di uno dei due, con l'argentino considerato più sacrificabile.

Siete fuori casa o in vacanza? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora)