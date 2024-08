Sky UK - Lukaku-Napoli, parti più vicine che mai: progressi nei colloqui col Chelsea

vedi letture

Potrebbe essere vicinissima alla conclusione una delle lunghe trattative di questo calciomercato del Napoli. Dopo i colloqui di ieri, gli azzurri hanno proseguito in giornata i discorsi con il Chelsea per acquistare Romelu Lukaku e regalare ad Antonio Conte il suo nuovo centravanti, con Osimhen che sarà ancora da piazzare.

Stando a quanto riportato da Sky Sports UK, ci sono stati progressi importanti nei contatti avuti oggi tra Chelsea e Napoli e ora le parti sono più vicine che mai. I due club stanno per chiudere del tutto l'accordo che porterà Romelu Lukaku in azzurro: la formula scelta è quella della cessione a titolo definitivo. Dunque niente prestito con obbligo di riscatto come aveva proposto inizialmente la dirigenza partenopea, che è andata incontro ai Blues che hanno a disposizione un numero limitato di prestiti.