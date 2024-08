Ultim'ora Sky Uk - Osimhen, ora il Chelsea può fare sul serio: le cifre sono un ostacolo

Romelu Lukaku è a un passo dal Napoli e il suo arrivo potrebbe sbloccare la cessione di Victor Osimhen. Infatti stando a quanto riportato da Sky Sports UK, il Chelsea andrà con decisione alla ricerca di un nuovo numero 9 per il proprio attacco e come è ormai noto il profilo di Osimhen piace da tempo.

Tuttavia continuano a esserci gli stessi intoppi nella trattativa: la valutazione del nigeriano, 100 milioni di euro, ritenuta alta e l'ingaggio elevato rendono proibitiva la trattativa per il Chelsea. Il club londinese preferirebbe prendere un centravanti in prestito, opzione non contemplata dal Napoli per Osimhen, e per questo ad oggi un accordo sembra lontano. Così ci saranno nuove trattative tra le parti prossimamente, ma Sky UK non esclude che i Blues possano affondare per Victor da un momento all'altro, tenendo però nel frattempo sotto mano altri obiettivi.