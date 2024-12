Sky - Zerbin, è fatta col Venezia ma domani verrà convocato: le ultime

Comincia ad accendersi il mercato in uscita del club azzurro in vista di gennaio. Il Venezia ha raggiunto con il Napoli l’accordo di massima per prendere Alessio Zerbin. Il giocatore dovrebbe arrivare con la formula del prestito legata alla salvezza.

L’attaccante azzurro, comunque, dovrebbe essere convocato comunque convocato proprio per la gara tra il Napoli e Venezia e, nella prossima settimana si aspetta la chiusura dell’operazione. Lo riporta la redazione di Sky Sport.