Sohm, l'intermediario svela: "Il Napoli si è mosso per prenderlo dopo l'addio di Raspadori!"

A Stile TV, nel corso della trasmissione “Salite sulla Giostra”, è intervenuto Antonino Imborgia, intermediario nella trattativa che ha portato il centrocampista Simon Sohm dal Parma alla Fiorentina: "Sohm? Con la mia agenzia rappresentiamo gli interessi in Italia di Wasserman Svizzera. Lo abbiamo portato io e Tommaso Manicone in Italia al Parma, e lo abbiamo anche trasferito alla Fiorentina.

Il Napoli si era intrufolato, ma non c’era tempo. Si sono mossi quando l’operazione era fatta, perché nel frattempo era arrivato l’Atletico Madrid su Raspadori e quindi hanno cercato di velocizzare. Sohm era a Firenze per le visite, poi l’Altetico è piombato su Raspadori e quindi il Napoli ha pensato a Sohm, ma non c'è stato tempo. Li ho ringraziati per la telefonata e ho concluso l’affare con la Fiorentina”.