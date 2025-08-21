Tutto confermato dal secondo consulto: Lukaku non si opera. I tempi di recupero

Non ci sarà alcun intervento chirurgico per Romelu Lukaku. L'attaccante del Napoli, dopo il grave infortunio muscolare rimediato in amichevole contro l'Olympiacos, ha effettuato due consulti medici, uno in Belgio e uno in Italia, confermando la decisione di optare per una terapia conservativa. La scelta, secondo quanto riportato da SportMediaset, è stata presa di comune accordo tra il giocatore e il club.

Questa decisione comporta un periodo di stop molto lungo per il bomber belga, stimato in almeno tre o quattro mesi. A causa della prolungata indisponibilità, il Napoli ha deciso di non includerlo nella lista per la Champions League. Questa mossa strategica libera uno slot importante, offrendo alla società la possibilità di inserire un nuovo acquisto in attacco per far fronte all'emergenza.