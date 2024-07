Sorpresa D'Avino: può andare al Torino! Il talentino Vigliotti in prestito in Serie C

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

vedi letture

Oggi alle 14:50 Calciomercato Napoli di di

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal ha riferito le ultime di mercato su due giovani di proprietà del Napoli