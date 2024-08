Sorpresa in Brighton-Man United! Gilmour titolare mentre McTominay ancora in panchina

Chiuso Romelu Lukaku, il Napoli ora può concentrarsi sui rinforzi a centrocampo. Nonostante siano stati trovati tutti gli accordi per Billy Gilmour, il Napoli potrebbe mettere in pole position McTominay che rappresenta a quanto pare una priorità. Un segnale, in questo senso, può essere sicuramente la formazione ufficiale diramata per la sfida al Manchester United: Gilmour torna titolare nel Brighton mentre McTominay - che per la cronaca già da tempo è dietro nelle gerarchie - parte di nuovo dalla panchina.