Sorpresa per la porta: proposto Rui Patricio come vice Meret

"Due piste per la porta: proposto il portoghese Rui Patricio, occhi sul tedesco Noah Atubolu del Friburgo": così il Corriere dello Sport oggi in edicola sul tema portiere, sul tema vice Meret dopo il rinnovo del numero uno azzurro fino al 2027. Oltre a Suzuki e Milinkovic-Savic, dunque, spuntano altre due piste per il ruolo di dodicesimo del Napoli per la prossima stagione.

L'ex portiere della Roma, anni 38, portoghese, accostato al Napoli già anni fa, ha concluso l'ultima stagione all'Atalanta collezionando poche presenze dietro Carnesecchi. Nell'ultimo mese ha partecipato al Mondiale per Club con l'Al Ain. Ha firmato solo per volare a New York.