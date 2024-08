Sorpresa Raspadori, c’è l’Atalanta! Schira: “Ecco la richiesta del Napoli”

vedi letture

A riferirlo su X è Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato.

Spunta una trattativa a sorpresa in questi ultimi giorni di mercato. L'Atalanta cerca un altro attaccante da regalare a Gasperini ed ha mostrato interesse per Giacomo Raspadori del Napoli. Il club di De Laurentiis per lasciare partire l'ex Sassuolo chiede 25 milioni di euro. A riferirlo su X è Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato.