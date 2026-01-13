Sostituto Raspadori, Sky: Malen prima scelta dell'Atletico, c'è anche il Napoli
L’Atletico Madrid è già al lavoro per individuare il sostituto di Giacomo Raspadori, destinato a trasferirsi all’Atalanta. La priorità del club spagnolo, su indicazione di Diego Simeone, è quella di intervenire rapidamente per non farsi trovare scoperto nel reparto offensivo.
Il primo nome sulla lista è Donyell Malen, attaccante olandese dell’Aston Villa. I colchoneros puntano a bruciare la concorrenza, soprattutto quella italiana rappresentata da Roma e Napoli, che negli ultimi giorni hanno mostrato interesse per il giocatore. L’Atletico vuole chiudere in fretta per garantire a Simeone un rinforzo immediato dopo l’addio di Raspadori. A riportarlo sul proprio sito è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky.
