Spinazzola, 151 presenze e quasi 30 gol propiziati: il dato che fa ben sperare

vedi letture

Fatta per Leonardo Spinazzola al Napoli. Svincolato, firmerà un biennale. Ecco come lo presenta Sky Sport

Fatta per Leonardo Spinazzola al Napoli. Svincolato, firmerà un biennale. Ecco come lo presenta Sky Sport: "Arrivato nella Capitale nell'estate 2019 dalla Juventus, nelle ultime cinque annate Spinazzola ha collezionato 151 presenze con la maglia della Roma nelle quali ha realizzato 7 gol e 21 assist.

Nell'ultima stagione l'esterno classe '93 è sceso in campo in 24 occasioni in Serie A (con un gol e 2 assist), 10 in Europa League (con un assist) e 2 in Coppa Italia. Nella stagione 2021/22 ha vinto la Conference League con José Mourinho in panchina".