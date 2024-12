Spinazzola, addio possibile ma vuole il posto assicurato: entourage dubbioso sulla Fiorentina

Leonardo Spinazzola ha chiesto maggiore spazio ed a gennaio potrebbe trovare una nuova sistemazione, dopo appena sei mesi trascorsi al Napoli.

Leonardo Spinazzola ha chiesto maggiore spazio ed a gennaio potrebbe trovare una nuova sistemazione, dopo appena sei mesi trascorsi al Napoli. A scriverlo, nella sua edizione online, è il Corriere dello Sport, che ricordo come ci siano stati Ci sono stati contatti con la Fiorentina e il Torino, oltre a quelli con i club spagnoli e arabi.

"Al momento, però, la volontà dell’ex Roma è quella di aspettare e di valutare con calma le varie opzioni sul tavolo. La società toscana è stata in ogni caso la prima a muovere dei passi verso il calciatore, ma in una fase iniziale non è stata trovata l’intesa. Inoltre, a Firenze Spinazzola non avrebbe il posto garantito, e questo è un aspetto molto considerato dall'entourage del giocatore".