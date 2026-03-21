Spinazzola-Napoli, Alvino svela: “Chiede biennale, senza accordo valuterà la Juve”

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Carlo Alvino, giornalista, è intervenuto nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, soffermandosi anche sulle possibili strategie di mercato del Napoli

Carlo Alvino, giornalista, è intervenuto nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero, soffermandosi anche sulle possibili strategie di mercato del Napoli. Nel suo intervento ha evidenziato come alcuni giocatori abbiano dato un contributo importante, ma allo stesso tempo ha invitato a considerare eventuali cambiamenti nella rosa, legati sia alle richieste contrattuali sia alle dinamiche del mercato.

Tra rinnovi, partenze e prospettive future

“Il mercato? Spinazzola ha dato un validissimo contributo in questi due anni. Se le parti non dovessero trovare un accordo, visto che il giocatore chiede un biennale, prenderà in considerazione la Juventus. Bisogna comunque mentalizzarsi sul fatto che qualcuno possa andar via. Anguissa è un nome appetibile per tanti se non dovesse rinnovare, anche se la volontà di rinnovare c’è. Per Lobotka non c’è tantissima volontà, anche perché ha dato tanto e ha vinto tanto. Conte? Ad oggi non c’è neanche un solo segnale che vada verso il divorzio. Il Napoli potrà fare un mercato da protagonista”.