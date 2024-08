Sportitalia - McTominay, domani arriverà a Napoli e non a Roma

Il Napoli ha messo le mani su Scott McTominay, centrocampista classe 1996 di proprietà del Manchester United. L'arrivo dello scozzese era previsto per oggi, ma tarderà di un giorno. I due club stanno infatti ancora sistemando i documenti, quindi McTominay arriverà direttamente domani, giovedì 29, a Napoli, come rivelato dal giornalista di Sportitalia, Manuel Parlato. Farà tutto l'iter lì e velocizzare il suo tesseramento come nuovo giocatore di Antonio Conte.