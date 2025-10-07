Tre infortuni in poche ore: Conte riflette e aspetta novità, le ultime

Tre infortuni in poche ore per il Napoli. Ne scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola facendo riferimento alla gara contro il Genoa: "Conte nel secondo tempo è stato costretto a due cambi per problemi fisici, quelli occorsi a Lobotka e Politano. Coinvolto l’adduttore per il primo, che ha sentito dolore dopo un intervento a centrocampo.

Affaticamento per l’esterno il cui posto in Nazionale, nell’Italia di Gattuso, è stato preso da Spinazzola, tra gli uomini più in forma del momento. E per finire, ieri, anche Milinkovic-Savic ha dato forfait: un attacco di lombalgia acuta che l’ha costretto a rinunciare alla convocazione della Serbia. Ore di attesa, adesso, aspettando novità e aggiornamenti. La partita contro il Torino è ancora distante - si giocherà sabato 18 ottobre - ma Conte si augura di ritrovare tutti al più presto".