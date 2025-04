Sudakov al Napoli? Il retroscena: a gennaio la richiesta era 30mln, ma non c'era lo slot

Il CEO dello Shakhtar Donetsk Sergei Palkin nelle ultime ore ha confermato di essere in trattativa col Napoli per la cessione di Georgiy Sudakov: "Siamo in trattativa con una società, non posso dire le cifre ma credo che l'affare sarà chiuso e a buone condizioni finanziarie. Se non si conclude l'accordo con il club con cui stiamo parlando (e in tal senso si fa il nome del Napoli, ndr) allora ne troveremo un altro, non sono preoccupato di non chiudere la cessione di Sudakov, è uno dei migliori al mondo nel suo ruolo", ha detto il dirigente ucraino alla testata Give Me Sport che ha confermato di un Napoli oggi in pole position e di un Brentford subito dietro.

Non è una novità. Del resto già a gennaio, scrive TMW, Giovanni Manna avrebbe volentieri puntato tutte le sue fiches sul talento ucraino per sostituire Kvaratskhelia non fosse stato per un piccolo particolare: Sudakov non ha il passaporto comunitario e il Napoli non aveva slot liberi. In questo senso, in estate la situazione sarà evidentemente diversa e per questo motivo il club partenopeo è già al lavoro per anticipare la concorrenza. "Abbiamo visto e parlato con tanti calciatori. Aspettiamo di vedere come finiamo, non dobbiamo dimenticare da dove siamo partiti. Vogliamo completare questa rosa", ha dichiarato sabato Giovanni Manna prima della gara vinta 1-0 sul campo del Monza.

A gennaio Sudakov è rimasto allo Shakhtar, anche se pure un altro club italiano aveva chiesto informazioni per lui. Si tratta della Fiorentina, società che una volta perso Luiz Henrique (poi passato allo Zenit San Pietroburgo) ha prima valutato la possibilità di investire una cifra importante per un talentuoso esterno offensivo e poi ha cambiato strategia. Acquistando Fagioli e Ndour, ripiegando su Zaniolo per l'attacco. In quella occasione la richiesta della società ucraina fu di 30 milioni di euro, grossomodo la stessa cifra che servirà in estate per strappare allo Shakhtar il suo miglior talento.