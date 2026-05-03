Lukaku-Napoli, addio dopo i Mondiali! Club turchi e arabi alla finestra: la richiesta di ADL

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Il futuro di Romelu Lukaku appare sempre più lontano dal Napoli. La stagione è stata molto complicata per il belga, segnata da continui problemi fisici

Il futuro di Romelu Lukaku appare sempre più lontano dal Napoli. La stagione è stata molto complicata per il belga, segnata da continui problemi fisici e da tensioni con il club. A 32 anni, l’attaccante ha vissuto mesi difficili, collezionando appena 64 minuti in campo e restando spesso ai margini a causa degli infortuni. Un bilancio ben lontano dalle aspettative iniziali, che rende ormai inevitabile una riflessione sul suo futuro.

Scenari di mercato e possibili destinazioni

Romelu Lukaku è pronto a lasciare Napoli dopo i Mondiali, con il club partenopeo che avrebbe fissato il prezzo per la cessione intorno ai 10 milioni di euro. L’attaccante è legato da un contratto fino al 2027, con un ingaggio da circa 8 milioni di euro a stagione, ma diverse squadre si sono già mosse per sondare il terreno. In particolare - riferisce su X l’esperto di mercato Nicolò Schira - alcuni club provenienti dalla Turchia e dall’Arabia Saudita hanno manifestato interesse per Big Rom, pronti a cogliere l’occasione per assicurarsi un profilo di grande esperienza internazionale.