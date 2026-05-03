Milan, Goretzka il preferito ma spuntano le alternative: c’è anche Anguissa

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Il calciomercato estivo è ancora lontano dall’apertura ufficiale, ma i primi movimenti sono già iniziati sotto traccia.

Il calciomercato estivo è ancora lontano dall’apertura ufficiale, ma i primi movimenti sono già iniziati sotto traccia. Tra sondaggi, contatti informali e valutazioni esplorative, le società stanno soprattutto monitorando i giocatori in scadenza di contratto, che rappresentano occasioni particolarmente appetibili a parametro zero. In questo contesto spicca il nome di Leon Goretzka, centrocampista classe 1995.

Goretzka-Milan, affare difficile per costi e concorrenza: tra le alternative spunta Anguissa

Il giocatore, attualmente al Bayern Monaco, è destinato a lasciare il club bavarese al termine della stagione, come confermato dalle parti. Su di lui si è mosso con decisione anche il Milan, che lo considera il primo obiettivo per rinforzare il centrocampo su indicazione di Massimiliano Allegri. I rossoneri hanno già avviato i primi contatti e formulato una proposta, ma il giocatore si sta prendendo tempo anche a causa della forte concorrenza internazionale. Per questo motivo, come riportato da Tuttosport, il club di via Aldo Rossi valuta alternative: tra i nomi seguiti ci sono André-Frank Zambo Anguissa, nel caso di addio al Napoli, e Ismael Koné, centrocampista del Sassuolo.