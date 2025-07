Ter Stegen fuori dai piani del Barcellona, Mediaset: occhio anche al Napoli

Marc-André ter Stegen non sembra più rientrare nei piani del Barcellona. Il club catalano sta infatti valutando seriamente la cessione del portiere tedesco, aprendo le porte a un possibile trasferimento già in questa sessione di mercato. Secondo quanto riportato da SportMediaset, diverse squadre italiane potrebbero farsi avanti per lui.

In Serie A, l’Inter e il Milan restano alla finestra, pronte a muoversi nel caso in cui dovessero perdere rispettivamente Sommer o Maignan. Anche la Fiorentina potrebbe essere interessata, soprattutto se dovesse arrivare la separazione da De Gea. Infine, non è da escludere nemmeno il Napoli, che potrebbe valutare Ter Stegen come un’alternativa di alto profilo da affiancare ad Alex Meret.