The Athletic - Contatti Napoli- Man United per Greenwood: il 22enne si è rilanciato in Liga

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nome nuovo per l'attacco del Napoli. The Athletic parla di contatti tra il club azzurro e il Manchester United per Mason Greenwood, 22enne jolly d'attacco che in questa stagione ha giocato e fatto molto bene in prestito al Getafe.

Il Napoli prende informazioni per il calciatore, un esterno duttile adattabile anche da prima punta di grande talento. Un giocatore che piace e che dunque il club azzurro segue in vista della rifondazione della prossima estate.