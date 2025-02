Tifosi inglesi furiosi con lo United dopo le parole di Manna: "Voi l'avevate venduto!"

Sono state le richieste salariali di Alejandro Garnacho a far saltare l'operazione. E' quanto uscito fuori, tra i tanti temi, dalla conferenza stampa post-mercato di Giovanni Manna. Diversi i passaggi del dirigente partenopeo in merito: "Garnacho l'abbiamo trattato ed incontrato anche prima della partenza di Kvara, abbiamo fatto un'offerta importante allo United, ci siamo avvicinati molto, il calciatore per lasciare la Premier a gennaio, perché a luglio poi è diverso, voleva essere accontentato economicamente, cosa che in questo momento non possiamo fare, non vogliamo e non trovo neanche corretto quando c'è una media salariale nello spogliatoio e metti un giovane che guadagna uno stipendio più alto non è corretto verso gli altri che stanno facendo cose importanti". Ed ancora: "Quando le cose cambiano in corso poi non mi piace, se si vuole venire a Napoli bisogna avere voglia di venire, lo ripeto, se si cambiano le cose e bisogna accontentare non mi piace perché in estate invece chi ha detto sì poi è venuto facendo anche forzature importanti".

Le dichiarazioni del ds del Napoli hanno fatto rapidamente il giro del web ed hanno trovato ampio spazio anche in Inghilterra. In queste ore c'è da registrare anche la reazione dei tifosi del Manchester United, già adirati per il disastroso campionato e le zone europee già lontanissime, che non hanno gradito che il loro club avesse di fatto venduto un altro givoane dell'academy se non fosse stata per le richieste di stipendio troppo alte: "Scopriamo quindi che è stato Garnacho ad alzare la valutazione!", "Se non fosse stato per lui l'avrebbero ceduto", "Il club aveva di nuovo venduto uno dei suoi migliori talenti", "Non è partito a gennaio solo per le sue richieste", alcune delle reazioni sui social alle dichiarazioni del ds Manna riportate dalle testate inglesi e dagli esperti di mercato internazionali che in realtà raccontavano di una distanza tra club.