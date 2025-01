Tmw - ADL ci riprova: nuovo tentativo per Zirkzee, la risposta dello United

Nei giorni scorsi il Napoli ha chiesto informazioni per Joshua Zirkzee, attaccante del Manchester United inseguito anche dalla Juventus. Come scrive Tmw, però, non è una situazione semplice, perché il Manchester United non apre al prestito. Come per la Juventus, che voleva Zirkzee solamente con un diritto di riscatto, l'eventuale esborso sarebbe rilevante.

Perché i Red Devils hanno speso 40 milioni più commissioni per prelevarlo dal Bologna e non hanno intenzione di perderci troppo. Dunque la valutazione rimane alta, così come l'ingaggio: 5 milioni di euro all'anno che, al Napoli, prende solamente Lukaku (6) mentre gli altri sono tutti sotto. Vero è che Zirkzee sarebbe il centravanti, quindi pagato di più degli altri, ma è un ostacolo non da poco. Retroscena: a marzo c'era stato un contatto conoscitivo per capire i margini della trattativa. Alla richiesta di stipendio il Napoli aveva deciso di battere in ritirata, aspettando probabilmente di capire chi sarebbe stato il prossimo allenatore. Con Conte, poi, è decollata la trattativa Lukaku.