Tmw - Casadei proposto al Napoli: la posizione di Manna

vedi letture

Cesare Casadei è stato proposto al Napoli per la finestra di mercato invernale. Stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, ci sarebbe anche questa possibilità per il futuro del centrocampista italiano di proprietà del Chelsea, accostato a diverse squadre di Serie A vista la sua voglia di tornare a giocare in patria e il poco spazio ottenuto in questa stagione a Londra. Il direttore sportivo del club partenopeo, Giovanni Manna, ci sta pensando come soluzione in prestito biennale, ma sul talento scuola Inter sono vigili anche Torino, Lazio e Fiorentina.

