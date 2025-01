Tmw - Garnacho, presto nuovi contatti Napoli-United: c'è già il sì dell'argentino

Tra Alejandro Garnacho e il Napoli ballano 10 milioni. Questa è la cifra che separa al momento Napoli e Manchester United per il talento argentino. Quello del classe 2004 infatti è il nome in pole per sostituire Khvicha Kvaratskhelia, ormai prossimo al trasferimento al Paris Saint-Germain per 70 milioni di euro circa. L'offerta del Napoli al Manchester United per Garnacho - ad ora - è di 45 milioni.

Come detto, la richiesta dei Red Devils si assesta sui 55. Quindi, una differenza di 10 milioni che potrebbe anche essere risolta a metà strada tra le pretese del club inglese e i soldi messi sul piatto da quello partenopeo. Nonostante l'apertura del giocatore ad un possibile trasferimento al Napoli, lo United per ora resta fermo sulla sua valutazione: previsti nuovi contatti per provare a trovare la quadra, col giocatore che nel frattempo ieri sera in Premier League è stato schierato titolare da Amorim nella vittoria dello United contro il Southampton (3-1) firmata dalla tripletta di Diallo (90' in campo per l'argentino). Per quanto riguarda l'altro nome per l'attacco del Napoli, ovvero Dan Ndoye, il Bologna non apre alla cessione. Lo scrive Tmw.