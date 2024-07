Tmw - Hermoso-Napoli, previsto un nuovo incontro: accordo ancora lontano

vedi letture

Tuttomercatoweb.com fa il punto della situazione tra il Napoli e Mario Hermoso. La redazione riferisce che c'è ancora distanza tra le parti: il club partenopeo avrebbe offerto un ingaggio da 3,5 milioni a stagione, mentre la richiesta del difensore spagnolo è ben più alta: 5 milioni di euro all'anno più bonus.

Sarebbe questo il motivo per cui l'accordo ancora non è arrivato, mentre le commissioni agli agenti non costituirebbero un problema nella trattativa. Così la dirigenza del Napoli e l'ex difensore dell'Atletico Madrid con il suo entourage hanno messo in programma un nuovo incontro per cercare di dare una svolta alla situazione che è in stallo già da un po' di giorni.