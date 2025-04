Tmw - Il Napoli ha già deciso il futuro di Marianucci

Luca Marianucci sarà il primo innesto per il Napoli 2025/26. Il difensore classe 2004, 19 presenze in questa stagione, sta vivendo mesi di grande crescita e a marzo è stato anche pre-convocato dal commissario tecnico Luciano Spalletti. Marianucci firmerà un contratto di cinque anni e dovrebbe essere tesserato già nella nuova finestra di calciomercato che andrà in scena dal 1° al 10 giugno.

Al momento, secondo Tmw, l'idea del Napoli è quella di ingaggiarlo per inserirlo subito in pianta stabile in squadra. Farlo crescere alle spalle di Amir Rrahmani e Alessandro Buongiorno. Anche perché Juan Jesus è in scadenza di contratto e non è scontato che rinnovi, mentre Rafa Marin dopo esser stato bloccato a gennaio (lo voleva il Villarreal) dovrebbe essere ceduto in estate in prestito così da permettergli di giocare con più continuità. E non tornerà a Napoli il brasiliano Natan.