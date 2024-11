Tmw - Il Real Madrid ha già preso una decisione sul futuro di Rafa Marin

Sembrava potesse essere un nuovo grande innesto per la difesa. Magari lo è anche, ma Rafa Marín finora non si è mai visto in partite di campionato con la maglia del Napoli. Una situazione paradossale per chi era stato acquistato in estate per 12 milioni di euro dal Real Madrid, forse con l'idea di fargli seguire le orme di Raul Albiol, spagnolo che in azzurro aveva fatto vedere grandi cose, tanto da meritarsi ovazioni quando è tornato da avversario. Di Marin, per ora, si sa solamente che può scendere in campo con il Napoli avendolo già fatto contro il Palermo, prendendosi un'ammonizione, salvo poi non esordire per neanche un minuto in Serie A.

Dov'è finito quindi Rafa Marín? Semplicemente Antonio Conte ha deciso che i titolari fossero altri, cioè Rrahmani e Buongiorno. Almeno finora non è stata una scelta sbagliata, visto che il Napoli è primo in classifica e proprio in difesa - Hellas Verona e Atalanta a parte - si può dire che si costruiscano le vittorie arrivate sino a qui. È anche normale che ci sia un periodo di adattamento a un nuovo calcio, per chi sembrava potesse ritornare al Real Madrid: i Galacticos sono alla ricerca di un difensore e c'è un'opzione per richiamare Marin. Probabilmente non sarà utilizzata.